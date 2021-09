Merkel tira fotografia hilariante com papagaios no penúltimo dia como chanceler alemã

Chanceler tentou disfarçar o pânico que sentiu perante a multidão que a rodeava, mas sem sucesso.

No seu penúltimo dia enquanto chanceler alemã, Angela Merkel, tirou esta sexta-feira uma fotografia hilariante com papagaios durante uma visita ao Vogelpark Marlow, um parque de pássaros no norte da Alemanha.Assustada ao ter os animais nas suas mãos, Merkel tentou disfarçar o pânico que sentiu perante a multidão que a rodeava, mas sem sucesso.A fotografia capturada esta sexta-feira destoa da imagem de mulher fria e antipática que a chanceler transmitiu durante os 16 anos em que ocupou esse cargo.Recorde-se que, no próximo domingo, a Alemanha vai a votos e Angela Merkel deixará o poder quando existir acordo para formar governo no país.