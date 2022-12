Messi bate recorde no Instagram com mais likes numa só fotografia

Anterior recorde era a fotografia de um ovo com mais de 58 milhões de likes.

Lionel Messi bateu o recorde do ovo , da conta world_record_egg, que detinha o anterior recorde de mais likes numa publicação no Instagram.A fotografia de um ovo tinha mais de 58 milhões de likes.Agora, a publicação do jogador argentino a segurar o "caneco" no dia em que se sagrou campeão do mundo no Qatar, já ultrapassou os 70 milhões de likes na rede social.