Messi e Ronaldo são irmãos na Colômbia. Pais batizaram filhos com nomes dos craques

Paternina Gaviria.





Um homem colombiano decidiu registar os filhos com o nome das duas estrelas de futebol mais aclamadas do mundo. Os irmãos Leonel Messi e Cristiano existem e são fruto da paixão do futebol.Um dos meninos chama-se Leonel e não "Lionel" como a lenda argentina e a outra criança Cristiano Ronaldo, revelou o notícias RCN.Estes são os nomes principais já que os apelidos sãoO nome dos irmãos colombianos tornou-se viral, mas não são os únicos com nomes referentes a craques de futebol.Também nas Honduras, uma criança foi batizada de Messi Mbappé em homenagem ao argentino e ao jogador francês Kylian Mbappé, mas este não é o primeiro caso na família. Os irmãos mais velhos de Messi Mbappé também têm nomes insólitos. Diego Drogba e Aldo Balotelli foram os nomes escolhidos em homenagem aos jogadores Didier Drogba e Mario Bolotelli, dois dos melhores avançados da história do futebol europeu.