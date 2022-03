Metalúrgica em Mariupol praticamente destruída pelas tropas russas

Uma das maiores empresas de laminação de aço da Europa ficou arruinada.

O exército russo destruiu quase por completo a fábrica da Azovstal, uma das maiores empresas de laminação de aço da Europa, instalada em Mariupol, no sul da Ucrânia, informou este sábado o Ministério do Interior ucraniano.

"De acordo com as nossas informações, perdemos esse gigante económico. Uma das maiores unidades metalúrgicas da Europa foi destruída", disse o ministro do Interior, Vadym Denysenko, citado pela agência espanhola EFE.