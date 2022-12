Metro do Porto vai circular toda a noite de final de ano à exceção da linha do aeroporto

Serão garantidas frequências de dez e quinze minutos para servir o Queimódromo.

Num comunicado divulgado esta terça-feira no seu 'site' oficial, a Metro do Porto refere que o seu serviço estará "em operação durante toda a noite de passagem de ano" em todas as linhas, menos na do aeroporto.

"Com exceção da Linha Violeta (E), que encerra à 01h00, todas as linhas entram diretas em 2023, mantendo-se em operação na noite de 31 de dezembro para 01 de janeiro", pode ler-se no texto.

A Metro do Porto relembra que este ano "a festa principal na cidade tem lugar no Queimódromo", próximo à estação de Matosinhos Sul, servida pela Linha Azul (A).

Assim, nesta linha "haverá partidas de dez em dez minutos nos dois sentidos, em veículos duplos, entre as 21h00 e as 03h00", e "a partir das 03h00 e até às 06h00" haverá "partidas a cada 15 minutos, realizadas também em ambos os sentidos e com unidades duplas".

Já na linha que serve a Avenida dos Aliados (Amarela, D), "estão preparadas oito partidas por hora e sentido entre as 22h00 e as 03h00, seis partidas entre as 03h00 e as 05h00 e quatro entre as 06h00 e as 07h00".

A festa de Passagem de Ano no Porto realiza-se este ano no Queimódromo devido às obras do metro na baixa da cidade, estando previstas as atuações de Fernando Daniel, Diogo Piçarra e Moullinex, revelou a Câmara Municipal no dia 2 de dezembro.