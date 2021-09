"Miau-miau": a droga sintética mortal que levou à detenção três traficantes em Lisboa

As detenções ocorreram no âmbito de uma investigação em curso. Os três detidos são portugueses, dois com dupla nacionalidade e têm idades entre os 43 e 49 anos.

A PJ apreendeu mais de 3 quilos de mefedrona,. Esta droga é apontada como causa de várias mortes ocorridas em diferentes países da União Europeia nos últimos anos.A Mefedrona provoca dependência e pode dar origem a problemas de saúde muito graves.