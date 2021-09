Michelle Bachelet diz estar preocupada com o tratamento dado às mulheres no Afeganistão

Alta comissária para os Direitos Humanos da ONU denunciou que vários departamentos de proteção à mulher foram desmantelados.

A alta comissária para os Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, declarou-se esta segunda-feira preocupada com o tratamento dado às mulheres e com a repressão cada vez mais violenta das vozes dissidentes no Afeganistão.

"Contrariamente aos compromissos dos talibãs de defender os direitos das mulheres, nas últimas três semanas as mulheres têm sido gradualmente excluídas da esfera pública", disse Bachelet na abertura da 48.ª sessão do Conselho dos Direitos Humanos em Genebra.

A responsável das Nações Unidas denunciou que raparigas com mais de 12 anos foram proibidas de frequentar a escola em algumas zonas do país e que vários departamentos de proteção à mulher foram desmantelados e os seus funcionários ameaçados.