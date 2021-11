Midas, o gato que se tornou famoso por ter quatro orelhas

Midas, de quatro meses, nasceu com quatro orelhas e um problema na mandíbula devido a uma mutação genética recessiva. O animal foi adotado por um casal de Ancara, na Turquia, que decidiu ficar com ele por achar que teria poucas hipóteses de ser adotado. Agora, Midas é uma estrela da Internet, com mais de 73 mil seguidores.