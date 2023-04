Miguel Oliveira deslocou ombro esquerdo em queda na primeira volta do GP de Espanha

Miguel Oliveira e Quartararo receberam assistência médica depois do despiste.

para o Centro Médico do Circuito e declarado inapto para continuar a participação no Grande Prémio de Espanha. Quartararo foi penalizado com uma long-lap penalty.

Os pilotos Quartararo, Miguel Oliveira e Bezzechi caíram no início do Grande Prémio de Espanha e foi levantada a bandeira vermelha. Miguel Oliveira e Quartararo receberam assistência médica depois do despiste. O piloto português deslocou o ombro esquerdo na sequência da queda.Em declarações à SportTV, o médico Franco Peroni explicou que o piloto português sofreu "o deslocamento do úmero esquerdo, que foi recolocado no lugar", aguardando-se mais exames para perceber a real extensão da lesão e o tempo de recuperação.Miguel Oliveira foi retirado da pista numa maca e levado de ambulância

De acordo com o clínico, Miguel Oliveira está a receber oxigénio e analgésicos "por uma questão de conforto".

Esta foi a segunda desistência devido a queda provocada por adversários do piloto natural de Almada nas quatro provas desta temporada.