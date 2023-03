Miguel Oliveira falha acesso à Q2 de MotoGP

Português foi vítima de uma queda e obteve o 19.º tempo no conjunto dos dois primeiros treinos livres.

O português Miguel Oliveira (Aprilia) falhou esta sexta-feira o acesso direto à segunda fase de qualificação (Q2) de MotoGP do Grande Prémio de Portugal, ao ser 19.º no conjunto dos dois primeiros treinos livres.

Numa sessão muito acidentada, Oliveira, que foi vítima de uma queda durante a mesma, obteve o 19.º tempo, com 1.39,794 minutos, a 1,249 segundos do australiano Jack Miller, a estrear-se na equipa de fábrica da KTM e logo com um novo recorde do circuito, com 1.37,709 -- o anterior pertencia ao italiano Pecco Bagnaia (1.38,725), desde 2021.

Bagnaia (Ducati), atual campeão do mundo, não conseguiu mostrar o domínio que tinha tido nos testes e foi terceiro, a 0,110 segundos, atrás do espanhol Maverick Viñales (Aprilia), que apenas ficou a 0,037 de Miller.