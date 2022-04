Miguel Oliveira fica em 13.º lugar no GP da Argentina

Português partiu do 16º lugar. Aleix Espargaró fez história.

Partiu do 16º lugar da grelha e conseguiu subir três posições, no final do GP da Argentina, em MotoGP. Miguel Oliveira (KTM) somou por isso mais três pontos no Mundial de pilotos, numa prova histórica para a Aprilia e para Aleix Espargaró, que venceram pela primeira vez a principal prova de motociclismo do Mundo. O espanhol chegou pela primeira vez na frente após 200 Grandes Prémios.