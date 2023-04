Milagre no mar: Jovem salva a 46 quilómetros da costa após 21 horas à deriva em prancha

Érica de 17 anos foi empurrada pelo vento. Foi resgatada por um cargueiro.

Consciente mas em elevado estado de hipotermia, Érica Vicente falou em inglês e disse o seu nome à tripulação do cargueiro ‘MSC Reef’, que estava em trânsito, à espera de vez para entrar no porto de Tânger, em Marrocos. Acrescentou a terra onde morava: Setúbal. Eram cerca das 17h30 de ontem, estava a 25 milhas náuticas da costa (cerca de 46 quilómetros) de onde, mais de 21 horas antes, tinha sido empurrada por um golpe de vento quando decidira aventurar-se no mar numa prancha de paddle.Conheça mais no Correio da Manhã