Milhão e meio de mulheres sem acesso às urgências de Obstetrícia e Ginecologia

Ministério da Saúde propôs aos sindicatos pagar mais só após as 150 horas extras por ano e durante três meses.

O encerramento de Urgências de Ginecologia e Obstetrícia, que se tem verificado ao longo da última semana em vários hospitais do País, do Minho ao Algarve, implica diretamente com um universo da ordem de 1,5 milhões de mulheres, que assim têm ficado sem acesso a este serviço de atendimento médico em ambas as especialidades.

