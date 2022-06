Milhares de manifestantes protestam em vários estados norte-americanos contra proibição do aborto

Em causa está a reversão da decisão pelo Supremo dos EUA sobre o direito ao aborto.

Milhares de norte-americanos saíram à rua em protesto contra o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, logo que este anunciou a reversão da decisão sobre o direito ao aborto.









Os protestos têm-se multiplicado por vários estados, embora também haja manifestações a favor. A maior parte tem sido pacífica, mas no Arizona houve confrontos com a polícia, que recorreu ao gás lacrimogéneo para dispersar centenas de pessoas em fúria à porta do Capitólio. Os senadores tiveram mesmo que se refugiar na cave do Par lamento durante cerca de vinte minutos.

Depois da decisão do Supremo, cabe agora a cada estado decidir individualmente se vai permitir a interrupção voluntária da gravidez.





O primeiro a proibir foi o estado do Missouri, poucas horas após a decisão do tribunal. E outros oito estados mais conservadores apressaram-se a ir pelo mesmo caminho, proibindo o aborto sem exceções.





Enquanto a decisão ainda é incerta em vários estados, há pelo menos vinte que deverão manter este direito.





O Presidente norte-americano, Joe Biden, disse que este sábado foi “um dia triste” para o país e que a decisão do Supremo resultou de uma “ideologia extremista” de juízes apoiados por Presidentes republicanos, como Donald Trump. Líderes democratas de todo o país já prometeram aju dar as mulheres que quiserem viajar para outros estados com o intuito de realizar um aborto.

António Costa “dececionado”



“Impossível não ficar dececionado com a decisão do Supremo Tribunal dos EUA que abre caminho à ilegalização do aborto”, escreveu o primeiro-ministro no Twitter. “Sempre defendi que não se podem criminalizar questões da consciência política, religiosa e ética. São direitos das mulheres, que todos os Estados devem respeitar.” Para a IL, “a decisão do Supremo dos EUA representa um retrocesso no que respeita a direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, em especial das mulheres”. A mesma opinião tem o PCP, para quem as “mulheres trabalhadoras e das camadas mais vulneráveis serão as mais prejudicadas”.