Militante do Chega morre após rixa por mandar calar grupo em Odivelas

Eduardo Lourenço, de 65 anos, ficou em coma e acabou por morrer após 48 horas a lutar pela vida no hospital.

Uma discussão com um grupo de jovens por causa de barulho num jardim de Odivelas terminou em agressões que deixaram Eduardo Lourenço, de 65 anos, inanimado. O homem, militante do Chega, foi assistido no local e levado ao hospital, mas não resistiu e acabou por morrer. O caso foi inicialmente classificado como um crime de ofensas à integridade física, mas deverá agora transitar para a Polícia Judiciária como homicídio.

