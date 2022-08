Militar da GNR e bombeiro feridos em incêndio numa loja no centro de Aljustrel

Há um detido.

Um incêndio que deflagrou este sábado numa loja dos chineses em Aljustrel, Beja, deixou um militar da GNR e um bombeiros feridos por inalação de fumo.Uma pessoa foi detida por suspeitas de fogo posto. O homem, que terá usado gasolina para atear fogo ao estabelecimento, tentou fugir do local. Foi travado pelos populares e detido pela GNR.O alerta foi dado às 10h30 e por volta das 12h00 o fogo estava ativo com os bombeiros a procederem a manobras de combate às chamas.Quanto aos feridos, foram transportados com ferimentos ligeiros, devido à inalação de fumos, para as urgências do hospital de Beja.No local estão 58 operacionais, apoiados por 23 veículos.Segundo apurou o, pelo menos seis apartamentos na parte de cima da loja ficaram sem condições de habitabilidade.