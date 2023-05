Militar da GNR entre seis feridos em rixa junto a bar em Arraiolos

Um homem, de 34 anos, ficou gravemente ferido. Populares travaram o agressor de 20 anos até à chegada da GNR.

Um homem de 20 anos foi preso pelas 02h00 deste domingo pela GNR de Arraiolos, Évora, por ter esfaqueado outros três numa rixa ocorrida nas imediações de um estabelecimento comercial na freguesia de Igrejinha.



Fonte oficial da GNR disse ao CM que o alerta foi dado pouco depois das 02h00. "Desconhecem-se as razões do início da desordem, mas a mesma começou no interior do bar", explicou o responsável.

As agressões com arma branca já ocorreram no exterior. Um homem de 34 anos sofreu, segundo fonte da Proteção Civil disse à Lusa, ferimentos graves. Dois jovens, de 18 e 15 anos, são considerados feridos ligeiros.

Os três foram transportados para o Hospital de Évora, assim como o agressor. A patrulha da GNR de Arraiolos que se deslocou ao local apanhou-o ainda nas imediações, prendendo-o. O jovem tinha na sua posse a arma do crime, que foi apreendida.

Um militar da GNR foi empurrado ao tentar acabar com a desordem, e sofreu ferimentos ligeiros. Também recebeu assistência no hospital de Évora.