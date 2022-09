Militar da GNR salva bebé engasgada com leite materno em centro comercial

Bebé apresentava-se bem mas foi transportado para o hospital Beatriz Ângelo, em Loures, para observação, tendo em conta o tempo que esteve sem respirar.

Um militar da GNR salvou esta quarta-feira uma bebé de dois meses que estava engasgada com leite materno, sem conseguir respirar, no Strada Outlet, em Odivelas, Lisboa.Segundo o militar, os gritos de desespero de uma mulher alertaram os que estava no local por volta das 21h30. O militar alertado perguntou o que se passava, ao que a senhora respondeu que o bebé estava a sufocar.O militar, tendo em conta que tinha conhecimentos suficientes, pegou no bebé e conseguiu, à segunda tentativa, desobstruir as vias respiratórias ao bebé.À chegada dos bombeiros voluntários de Odivelas, o bebé apresentava-se bem mas foi transportado para o hospital Beatriz Ângelo, em Loures, para observação, tendo em conta o tempo que esteve sem respirar.