Militar da GNR violentamente agredido enquanto tentava acabar com rixa durante dia de folga

Um militar da GNR apresentou queixa na PSP depois de ter sido violentamente agredido por dois homens quando tentava terminar com desacatos no parque de estacionamento do Centro Comercial Brasília, no Porto.O caso aconteceu em agosto do ano passado, numa altura em que o GNR, de 40 anos, estava de folga. Além dos ferimentos visíveis com que ficou, um ano depois, a vítima continua a ser medicada e é acompanhada por psicólogos e por psiquiatras.

Leia toda a história no