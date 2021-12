Militar da Intervenção da GNR morre a fazer pesca submarina em Cascais

Paulo Aguiar pertencia à Unidade de Intervenção da GNR e estava de folga.

Um militar da GNR morreu esta quarta-feira enquanto fazia pesca submarina na zona do Cabo Raso, no concelho de Cascais.Paulo Aguiar, de 45 anos, prestava serviço na Unidade de Intervenção da Pontinha e encontrava-se de folga.O alerta às autoridades foi dado às 10h00. Segundo apurou o CM, a vítima foi transportada para a marina de Cascais onde se encontravam os elementos do INEM e dos Bombeiros Voluntários de Cascais. O óbito foi declarado no local.O corpo foi posteriormente transportado pelos Bombeiros Voluntários de Cascais para o Instituto de Medicina Legal da Guia.No local estiveram os bombeiros, INEM, polícia e autoridade marítima com sete veículos e 15 elementos.O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima esteve no local a prestar apoio aos familiares da vítima.