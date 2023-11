Militar de carro atropela colega de trotinete dentro da Base Naval de Lisboa

Vítima terá sofrido fraturas num pé e numa perna.

Um acidente entre dois militares – um de carro e outro de trotinete -, no interior da Base Naval de Lisboa, no Alfeite, concelho de Almada, provocou ferimentos num deles (o do velocípede), confirmou ao CM fonte oficial da Marinha.

A vítima terá sofrido fraturas num pé e numa perna. Não corre risco.

O alerta foi às 18h30 e foi mobilizada para o local uma ambulância dos bombeiros.