Militar do Exército agredido por jovens em Leiria

Sistema de videovigilância localizou os suspeitos.

Um militar do Exército foi violentamente agredido na madrugada desta sexta-feira, por volta das 4h, por um grupo de quatro pessoas em Leiria.

O sistema de videovigilância instalado em Leiria permitiu localizar rapidamente os suspeitos.

Os autores do crime são quatro jovens, três do sexo masculino e um do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 16 e 24 anos. Dois deles são de Leiria e os outros dois de Lisboa.

O guarda foi transportado para o Hospital de Leiria, onde se encontra hospitalizado.



"Através das câmaras instaladas foi possível circunscrever a área onde os suspeitos se poderiam encontrar, dado que os mesmos dispersaram após o incidente, resultando a sua interceção de um esforço conjunto dos meios policiais no terreno com orientação dos colegas que procediam ao visionamento do sistema de videovigilância", adiantou a PSP.