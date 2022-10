Militares da GNR fardados na 'app' do engate online

Força Militar diz que "a divulgação deste tipo de imagens ou vídeos nas redes sociais colidem com os deveres dos militares da Guarda".

Pelo menos dois militares da GNR colocaram fotos fardados no Tinder, uma aplicação de encontros. A situação levou a GNR a publicar um relatório de informações aludindo ao código de conduta e utilização das redes sociais. Afirma que "a divulgação deste tipo de imagens ou vídeos nas redes sociais colidem com os deveres dos militares da Guarda e com a deontologia do serviço policial, colocando em causa a imagem institucional".A publicação deve ser restrita e evitada, por poder ainda ser "descontextualizada" ou usada de "forma maliciosa". A GNR alerta ainda que, em outras situações, há militares que, nas suas redes sociais, "publicam fotografias do interior dos aquartelamentos, do seu armamento e equipamento, e dos momentos em que se encontram no período efetivo de serviço". Tal, refere, "configura uma falha de segurança que permite o reconhecimento hostil das instalações militares e um conhecimento aprofundado acerca do material utilizado pela Guarda".Essas publicações são ainda "uma ameaça à segurança dos militares e das suas famílias", por permitirem "aos elementos hostis à Guarda controlarem as rotinas dos militares e das suas famílias, permitindo-lhes, assim, escolher o melhor momento para colocar em perigo os militares e as suas famílias". É recomendada mais formação e uma postura prudente.