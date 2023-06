Militares da GNR feridos em perseguição policial a carro furtado na Trofa. Suspeito detido

Vítimas, com cerca de 30 anos, foram levadas, pelos bombeiros da Trofa, para o hospital de Famalicão.

Dois guardas da GNR sofreram ferimentos ligeiros, esta madrugada de terça-feira, na Trofa, na sequência de uma colisão entre um carro patrulha, da Trofa, e uma viatura furtada, seguido de um segundo acidente, entre uma outra viatura e um carro patrulha de Alfena.Os guardas da GNR Trofa abordaram um carro que terá sido furtado em Rio Tinto, no Porto. Depois de uma perseguição policial, os dois veículos acabaram por colidir. A GNR de Alfena foi mobilizada para registar o acidente. Foi nessa altura que um segundo carro acabou por abalroar a viatura da GNR de Alfena.O alerta foi dado, cerca das 03h30, para os bombeiros da Trofa, para um acidente rodoviário, na rua da Liberdade, em Covelas. As vítimas, com cerca de 30 anos, foram levadas, pelos bombeiros da Trofa, para o hospital de Famalicão.O homem que os militares da Guarda perseguiam acabou por ser detido pelas autoridades.