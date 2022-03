Militares russos e guardas ucranianos assumem controlo de centrais de Chernobyl e Zaporizhzhia

Centrais voltaram a funcionar normalmente e os níveis de radiação são estáveis.

Militares russos controlam as centrais nucleares de Chernobyl e Zaporizhzhia, juntamente com guardas e pessoal ucranianos, garantiu esta terça-feira o diretor do Segundo Departamento do Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

Alexey Polishchuk disse à agência de notícias estatal russa Sputnik que as centrais voltaram a operar normalmente e os níveis de radiação são normais, "o que foi confirmado pela Agência Internacional de Energia Atómica" (AIEA).

O responsável indicou que a principal tarefa é "prevenir a provocação das forças nacionalistas ucranianas contra estas infraestruturas críticas".