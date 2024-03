Millennials poderão tornar-se a "geração mais rica da história"

Estudo revela que imóveis, investimentos financeiros e automóveis estão entre as maiores fontes de riqueza.

Estão associados ao consumismo e a um estilo de vida acelerado, mas poderão tornar-se a "geração mais rica história". Os 'Millennials' (nascidos entre 1981 e 1997) poderão obter uma "fortuna sísmica" nos próximos anos devido ao património imobiliário determinado pelas heranças anteriores. As conclusões são de um novo estudo feito pela Knight Frank, uma agência imobiliária que fez uma análise acerca dos bens patrimoniais.Segundo o jornal The Guardian, a investigação da Knight Frank revelou que 75% dos 'Millennials' esperam que a sua riqueza aumente em 2024.A investigação aponta que as dificuldades enfrentadas nos últimos anos devido a choques na economia, como no caso do Covid-19, farão com que os 'Millennials' adotem comportamentos responsáveis em matéria de investimento.Quanto à geração Z (nascidos entre 1997 e 2010), o estudo aponta para um crescimento elevado de riqueza na comunidade feminina.Os imóveis, os investimentos financeiros e os automóveis estão entre as fontes de riqueza mais significativas, segundo o estudo. Há ainda a menção ao mercado de revenda de artigos de luxo, na coleção de vinhos e na compra de relógios.