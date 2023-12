Ministério do Trabalho reitera que nunca autorizou investimentos da Santa Casa Global no Brasil

Em causa estão os valores que iriam ser investidos no projeto de internacionalização da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) garantiu esta segunda-feira que não foi dada qualquer autorização para "investimentos concretos" no Brasil, no âmbito da empresa Santa Casa Global, criada para a internacionalização dos jogos sociais.

O jornal Público noticia esta segunda-feira que a ministra Ana Mendes Godinho foi informada dos valores necessários à internacionalização dos jogos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) e que há, inclusivamente, documentos que provam esse conhecimento e nos quais estão discriminados os valores que seriam investidos, nomeadamente Planos de Atividades e Orçamento aprovados pela tutela, "atas de reuniões com vários elementos da mesa da SCML e centenas de emails".

Em resposta à agência Lusa, o gabinete da ministra Ana Mendes Godinho reitera que "não houve nenhuma autorização de investimentos concretos, no Brasil, até ao dia de hoje" e que "todos os investimentos referentes à internacionalização estiveram e estão sempre condicionados ao despacho da Ministra, de 09 de junho de 2020, que exige expressamente o cumprimento de várias condicionantes".

Em finais de setembro, quando esteve a ser ouvida na comissão parlamentar de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, a pedido dos grupos parlamentares do PSD e do Chega, sobre a situação financeira da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a ministra Ana Mendes Godinho garantiu aos deputados que só tinha autorizado a constituição da sociedade Santa Casa Global e que não tinha dado aval a investimentos posteriores.

Isto porque, numa audição anterior, a atual provedora da SCML, Ana Jorge, disse que essa autorização foi dada para um investimento inicial de cinco milhões de euros, apesar de o valor total investido rondar atualmente os 27 milhões de euros, diferencial para o qual não terá sido pedida autorização à tutela.

Na mesma altura, a ministra pediu para ser entregue aos deputados o despacho de autorização, datado de 09 de junho de 2020, no qual ficou definido que "todo e qualquer investimento que viesse a ser feito tinha que ser sempre precedido de uma rigorosa análise técnica e financeira que avaliasse todas as condicionantes do negócio".

A versão do MTSSS mantém-se e o gabinete de Ana Mendes Godinho sublinha que quaisquer "intenções de investimentos, expressas por exemplo em planos de atividades, estiveram e estão sempre sujeitas às condicionantes impostas no despacho".

Em causa, por exemplo, a realização de um 'due dilligence', termo jurídico que se refere a um processo de investigação de uma oportunidade de negócio para avaliar os riscos da transação, de uma avaliação de sustentabilidade financeira ou da garantia da idoneidade dos parceiros, explicou a tutela.

"O ex-Provedor [Edmundo Martinho] não apresentou à tutela os resultados da 'due dilligence', da avaliação da sustentabilidade financeira e da garantia da idoneidade dos parceiros", garantiu o MTSSS.

Sublinha que a auditoria pedida pela ministra Ana Mendes Godinho, em 12 de junho de 2023, "encontra-se em curso e determinará se foi cumprido o despacho, assim como o cumprimento da legalidade das operações da internacionalização do jogo pela Santa Casa Global e das ações levadas a cabo pelo ex-Provedor da SCML".

Recorda ainda que foi já aberto um inquérito pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), na sequência do relatório preliminar entregue pela SCML à Procuradoria-Geral da República (PGR).

A Lusa tentou contactar Edmundo Martinho, o que não foi possível até agora.