Ministério Público abre inquérito sobre maus-tratos a idosa em lar de Boliqueime

O Ministério Público está a investigar os alegados maus-tratos a uma idosa que foi filmada a ser atacada por formigas num lar em Boliqueime, em Loulé.Segundo oapurou, as suspeitas começaram a ser investigadas na sequência de uma carta assinada por 12 funcionários a denunciar as más condições vividas no Lar da Santa Casa da Misericordia de Boliqueime, ainda antes de ser conhecido o caso da idosa atacada por formigas.O CM sabe que a denúncia também foi enviada para a Segurança Social, Diocese do Algarve e para a Câmara de Loulé.