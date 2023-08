Ministério Público acusa 73 arguidos no âmbito da operação 'Tempestade Perfeita'

O Ministério Público acusou 73 arguidos, 43 pessoas singulares e 30 coletivas, pela prática de diversos crimes de corrupção ativa e passiva, branqueamento de capitais, peculato e falsificação ou contrafação de documentos, no âmbito do inquérito designado por "Tempestade Perfeita".De acordo com uma nota divulgada esta quarta-feira pelo Departamento de Investigação Criminal e de Ação Penal (DIAP) de Lisboa, em causa estão procedimentos de contratação pública de serviços e empreitadas de obras, nos quais a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN) interveio como entidade adjudicante.Entre os acusados está o ex-diretor da DGRDN Alberto Coelho.