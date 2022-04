Ministério Público acusa de homicídio qualificado dois suspeitos da morte a tiro de jovem em Braga

Arguido atingiu a vítima com dois disparos no abdómen, que levaram à sua morte.

O Ministério Público (MP) acusou de homicídio qualificado dois homens suspeitos da morte a tiro de um outro homem, em outubro de 2021, junto a um bar em Braga, anunciou esta terça-feira a Procuradoria-Geral Regional do Porto.

Em nota publicada na sua página, aquela procuradoria acrescenta que o MP imputa ainda aos arguidos um crime de detenção de arma proibida.

Segundo o MP, os arguidos "estavam inimizados" com a vítima, de 25 anos, por consideraram que as declarações que ela prestara tinham sido decisivas para a condenação de um deles em processo criminal anterior.

Por isso, terão agido para "tirar desforço".

Na madrugada de cinco de outubro de 2021, e agindo em comunhão de esforços, os arguidos foram a um snack-bar "onde sabiam que podiam encontrar a vítima" e "dirigiram-se ambos à mesma".

Munido de uma arma de fogo, o arguido que tinha sido condenado no referido processo atingiu a vítima com dois disparos no abdómen, "os quais lhe provocaram ferimentos que, apesar do pronto socorro hospitalar prestado, vieram a provocar-lhe a morte".

Este arguido está em prisão preventiva.