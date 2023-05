Ministério Público alemão confirma novas buscas em Portugal no caso Maddie

"No âmbito da investigação do caso Madeleine McCann, estão atualmente a ser tomadas medidas relacionadas com o processo penal em curso em Portugal", pode ler-se.





As autoridades alemãs divulgaram um comunicado sobre o caso Maddie McCann que teve esta terça-feira novos desenvolvimentos ao serem desencadeadas buscas na barragem do Arade, em Silves Em comunicado, citado pela BBC, o Ministério Público do estado alemão de Braunschweig dá conta que "no âmbito da investigação do caso Madeleine McCann, estão atualmente a ser tomadas medidas relacionadas com o processo penal em curso em Portugal"."As medidas estão a ser implementadas pelas autoridades policiais portuguesas com o apoio de agentes do Departamento Federal de Polícia Criminal [alemão]", é referido ainda.