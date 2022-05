Ministério Público arrombou casa da mulher de Manuel Pinho para fazer buscas

Investigadores realizaram diligências em sete apartamentos na zona do Saldanha, em Lisboa.

Foi através do arrombamento de duas portas que os investigadores entraram esta quarta-feira na casa de Alexandra Pinho, mulher do ex-ministro da Economia, Manuel Pinho. As duas residências, uma utilizada como alojamento local, outra como residência própria, fizeram parte das sete buscas domiciliárias lideradas pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) para recolha de prova e que contaram com a participação da equipa multidisciplinar de investigação privativa do DCIAP, a SIATID (Secção de Investigação, Análise e Tratamento de Informação Digital), constituída por elementos de diversos Órgãos de Polícia Criminal.