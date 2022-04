Ministério Público pretende interrogar Ventura por difamação a Mortágua

De acordo com o pedido encaminhado para o Parlamento pela juiz de instrução criminal, a pedido do Ministério Público, André Ventura está indiciado por difamação, crime com moldura penal até aos dois anos ou multa até 360 dias.

"Isto mostra que a deputada Mariana Mortágua tem muita dificuldade em lidar com o escrutínio público e com a liberdade de expressão. Lá estarei para me defender", reagiu André Ventura ao CM.