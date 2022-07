Ministério Público processa anestesista por violação e pede indemnização para grávida

O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou esta sexta-feira à Justiça a denúncia contra o médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra, preso por violar grávida durante cesariana num hospital.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público refere-se à violação de uma pessoa vulnerável, segundo avança o jornal Globo.

A imprensa brasileira revela ainda que o Ministério Público pediu uma indemnização em favor da vítima, "no valor não inferior a 10 salários mínimos".Giovanni Quintella Bezerra, foi preso na madrugada desta segunda-feira num hospital da região metropolitana do Rio de Janeiro, no Brasil. Foram os próprios colegas da equipa médica e de enfermagem que o denunciaram à polícia, horrorizados, depois de esconderem um telemóvel ligado na mesa de parto para filmarem o crime e o violador não poder negar.