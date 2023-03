Ministério Público procura subornos do Benfica em contas bancárias de agentes de arbitragem

O Ministério Público está a vasculhar as contas bancárias de Hugo Miguel, ex-árbitro de campo e atual VAR, que é suspeito de ter recebido contrapartidas por favores ao Benfica. No âmbito do processo de corrupção desportiva que está no Porto, o MP já levantou o sigilo bancário de Hugo Miguel, ou seja, está a fazer uma perícia financeira às suas contas – fluxos de dinheiro, transferências e depósitos, entre outras medidas.Saiba mais no Correio da Manhã