Ministério quer todos os médicos no novo acordo

O Governo está a avaliar a extensão da aplicação do acordo assinado com o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) a todos os médicos, independentemente do tipo de contrato de trabalho.Tal como onoticiou na quinta-feira, o Ministério da Saúde está a "ultimar os termos concretos da operacionalização" do acordo, de forma a que possa abranger todos os médicos, seja qual for o tipo de contrato.O acordo, que prevê aumentos entre 3,09% e 21,53%, entra em vigor a 1 de janeiro e, segundo Roque da Cunha, do SIM, aplica-se a todos os contratos em função pública, como os internos, médicos de família e os que têm mais de 60 anos e estão nos hospitais com contratos em funções públicas, mas não a quem tem contrato individual de trabalho (exceto os sindicalizados no SIM).A Fnam, que não assinou o acordo por discordar do mesmo, defendeu na quinta-feira que os aumentos "aplicam-se a todos os médicos especialistas e a todos os médicos internos, sindicalizados ou não, que trabalham no SNS".