Ministra da Agricultura: “Apenas soube da situação da conta já depois da tomada de posse e através da comunicação social”

Maria do Céu Antunes garantiu que "não tinha conhecimento de qualquer processo judicial que envolvesse" a ex-secretária de Estado Carla Alves.



A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, garantiu, esta quarta-feira, numa audição no Parlamento, que apenas soube da situação das contas conjuntas arrestadas da ex-secretária de Estado Carla Alves após a tomada de posse e pela notícia avançada pelo Correio da Manhã

"Apenas soube da situação da conta [conjunta arrestada] já depois da tomada de posse e através da comunicação social", afirmou a ministra, sublinhando que Carla Alves nunca foi "arguida ou acusada".



A ministra da Agricultura disse ter questionado Carla Alves sobre se tinha condições para o cargo e se tinha algum processo, ao que a secretária de Estado disse que havia um processo que envolvia o marido, mas que "não tinha implicações com ela própria".



"Depois da tomada de posse, nessa noite, fomos confrontados por um órgão de comunicação social, o Correio da Manhã, que falava sobre as contas arrestadas do marido. Perguntámos e mais uma vez o que nos foi dito é que era um processo do marido. Soubemos então que havia uma conta conjunta e que essa conta tinha tudo declarado, foi com base nessa informação que ficámos a aguardar", disse a ministra.



"Fomos surpreendidos com a informação que saiu no Correio da Manhã", garantiu.



"Em momento nenhum ela foi arguida ou acusada e foi com base nisso aquilo que tornámos publico", sublinhou.

Maria do Céu Antunes desmentiu ainda a notícia do Público de que teria conhecimento do envolvimento de Carla Alves em processos judiciais. "Dissemos claramente que não tínhamos conhecimento", garantiu. "Já tinha sido desmentido e não foi incluída na notícia a minha informação a desmentir", sublinhou, tendo o gabinete da ministra emitido um comunicado de desmentido nas horas seguintes.



"Não tinha conhecimento de qualquer processo judicial que envolvesse a engenheira Carla Alves à data que a convidei para assumir estas funções", reiterou a ministra após as perguntas dos deputados, que mencionaram ainda a quinta arrestada a Carla Alves e os pagamentos que recebeu quando era funcionária da Câmara Municipal de Vinhais.

Sobre a saída da secretária de Estado, apenas 26 horas depois de assumir funções, a ministra garantiu que "a avaliação política foi feita pela própria [Carla Alves], de que não tinha condições políticas e pessoais para continuar no cargo".



No início da audição, a ministra da Agricultura explicou a escolha de Carla Alves para substituir Rui Martinho, destacando o seu currículo, o conhecimento das pastas e experiência no "ministério desde 2018", o que permitia dar "continuidade às políticas" em curso.



Questionada sobre se tinha respondido às 36 perguntas que vão servir para avaliar futuros governandes, Maria do Céu Antunes garantiu apenas que faz sempre a avaliação das suas condições para assumir as funções que lhe são propostas.

CM ter noticiado o A audição a Maria do Céu Antunes foi requerida pelo PSD, Chega, Iniciativa Liberal e PAN, depois de oter noticiado o arresto de contas bancárias conjuntas que a então secretária de Estado tinha com o marido e ex-autarca de Vinhais