Ministro brasileiro demite-se depois de escândalo de favorecimento a pastores evangélicos

Alegou ter recebido ordem direta do presidente Jair Bolsonaro para usar verbas públicas.

O ministro brasileiro da Educação, Milton Ribeiro, demitiu-se no final da tarde desta segunda-feira, uma semana após a deflagração de um escândalo ao saber-se que favorecia pastores evangélicos com volumosas verbas da sua pasta, segundo ele a pedido de Jair Bolsonaro. O presidente não queria despedi-lo, dado que Milton Ribeiro partilha das suas ideias ultra-conservadoras. No entanto, Bolsonaro foi convencido por assessores de que, se não aceitasse a demissão do ministro, seria fortemente atingido pelo escândalo.





Foi o próprio Milton Ribeiro, o quarto ministro da Educação em pouco mais de três anos, quem disse, num áudio vazado pelo jornal Folha de S. Paulo na semana passada, que Bolsonaro lhe tinha dado ordem para privilegiar dois pastores da Assembleia de Deus, Gilmar Santos e Arilton Moura, com verbas do Ministério. Bolsonaro não negou a informação e ainda veio a público dizer que não via mal algum nesse direcionamento, mas os responsáveis pela sua campanha à reeleição convenceram-no de que essa postura poderia ser desastrosa para as suas aspirações de continuar no cargo e que o melhor seria aceitar a demissão de Ribeiro.