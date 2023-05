Ministro da Saúde investigado por prevaricação e autarca de Gaia suspeito de encomendar e pagar notícias à Global Media

Estão em causa crimes de prevaricação, corrupção e recebimento indevido de vantagem.

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, está a ser investigado por suspeitas do crime de prevaricação em conjunto com o presidente da Câmara Municipal de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, avança o Observador.Segundo o MP, acrescenta o Observador, o presidente da Câmara de Gaia terá pedido ao Grupo que detém o Jornal de Notícias, Diário de Notícias e a TSF que fossem escritas notícias que promovessem a atuação da Câmara de Gaia e do próprio presidente, Eduardo Vítor Rodrigues.As suspeitas referentes a Manuel Pizarro são anteriores à entrada no Governo como ministro da Saúde. Segundo o Observador, o crime de prevaricação terá ocorrido enquanto ainda era eurodeputado e envolvem uma 'cunha' pedida pelo ministro. Pizarro pediu para que fosse contratado para a Junta da freguesia da Vitoria, no Porto, um ex-candidato do PS e um dos mobilizadores de votos para as eleições locais internas dos socialistas, diz o Observador. Pedido que levou a que a Câmara de Gaia a abrir um concurso de forma a satisfazer o pedido de Manuel Pizarro.Ao Observador, o Ministério da Saúde diz que o ministro não foi contactado e desconhece estas imputações.