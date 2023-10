Ministro das comunicações israelita quer encerrar operações de estação televisiva árabe

Para o governo israelita, a estação televisiva é anti-israel e incita ao ódio e à violência contra o Estado judeu no mundo árabe.

O ministro das comunicações israelita, Shlomo Karhi, disse esta quarta-feira que está pronto para encerrar as operações da estação televisiva árabe Al Jazeera em Israel.

Shlomo Karhi afirmou que está a tratar de regulamentações de emergência para encerrar as operações da Al Jazeera News em Israel, que serão discutidas numa reunião esta noite.

Um porta-voz do gabinete de Karhi recusou o pedido de comentários da TPS.

Para o governo israelita, a estação televisiva Al Jazeera com sede em Doha, no Qatar, é anti-israel e incita ao ódio e à violência contra o Estado judeu no mundo árabe.

"A Al Jazeera foi pioneira num novo paradigma para o jornalismo aprofundado que era relevante para o seu público, dando-lhes uma perspetiva ampla e profunda sobre assuntos regionais e internacionais", afirma a estação televisiva no seu site.

Há três anos, o Departamento de Justiça dos EUA determinou que a Al Jazeera plus (AJ+), uma subsidiária da Al Jazeera Media Network, estava envolvida em "atividades políticas" relacionadas com o governo do Qatar e orientou o meio de comunicação a registar-se sob o regime da Lei de Registo de Agentes Estrangeiros.

Esta ação por parte do ministro das comunicações israelita ocorre após o movimento islâmico Hamas desencadear no sábado um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação "Tempestade al-Aqsa". O movimento islâmico Hamas, classificado como terrorista pela União Europeia, Estados Unidos e Israel, controla a Faixa de Gaza desde 2006.

Na segunda-feira, Israel impôs um cerco total na Faixa de Gaza, com o corte no abastecimento de água, combustível e eletricidade.