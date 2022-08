Ministro dos Negócios Estrangeiros português refugia-se em abrigo à chegada a Jitomir

João Gomes Cravinho foi encaminhado para os abrigos, onde se manteve reunido com as autoridades locais.

O ministro dos Negócios Estrangeiros foi esta quarta-feira recebido em Jitomir, na Ucrânia, ao som das sirenes de alarme aéreo e discutiu com as autoridades locais, num abrigo subterrâneo, o apoio de Portugal para a reconstrução de escolas na região.

Logo que chegou à cidade na Ucrânia central, a cerca de 150 quilómetros a oeste de Kiev, pouco antes das 17h00 (15h00 em Portugal), João Gomes Cravinho foi encaminhado para os abrigos da Administração Regional Civil e Militar de Jitomir, onde se manteve reunido durante cerca de meia-hora com as autoridades locais, "para passar em revista todas as possibilidades de apoio de Portugal para a reconstrução desta região, particularmente centrado na educação e nas escolas".

Já silenciado o alarme, sobre a experiência de permanecer dentro de um abrigo subterrâneo, que corresponde basicamente às caves do edifício, o governante reconheceu aos jornalistas que foi uma "experiência nova e diferente", lembrando que este é o dia-a-dia dos ucranianos.