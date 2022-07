Ministro garante que Portugal "tem um dispositivo policial maior do que outros países"

"Queremos criar junto das pessoas um sentimento de segurança", afirma José Luís Carneiro.

O Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, irá reunir-se esta segunda-feira com chefias da Polícia de Segurança Pública do Porto e de Lisboa, após a situação de encerramento de atendimento de esquadras na cidade do Porto.





"Há mais operações e estas têm tido resultados de eficácia", referiu o ministro, sobre o dispositivo policial que Portugal apresenta. "O nosso dispositivo é maior que Paris e Nova Iorque", acrescentou. José Luís Carneiro referiu que um dos objetivos é investir em equipamentos policiais, assim como de proteção policial, tendo já "600 mil euros", para as despesas.



José Luís Carneiro referiu que um dos objetivos é investir em equipamentos policiais, assim como de proteção policial, tendo já "600 mil euros", para as despesas.