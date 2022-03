Míssil atinge prédio de habitações em Kiev: Tudo o que se passou nas últimas horas na capital da Ucrânia

Principal cidade ucraniana palco de explosões, confrontos e tiroteios na resistência à invasão das tropas da Rússia

A capital da Ucrânia foi palco de explosões, confrontos e tiroteios durante a madrugada deste sábado. A presença de tropas russas na cidade intensificou-se com os ucranianos a recusarem a rendição.

Nas primeiras horas deste sábado houve relatos de que foram ouvidos tiros junto ao parlamento de Kiev, segundo testemunhos que chegaram à agencia

. O Presidente da Ucrânia pediu à população para não depor as armas e defender Kiev, onde o exército ucraniano se confronta já com as forças russas, dois dias depois do início da invasão. "Estou aqui. Não vamos depor as armas e vamos defender o nosso país", declarou Volodymyr Zelensky.

Um grande edifício residencial em Kiev foi atingido por um míssil, indicou à AFP o serviço do Estado para as questões de emergência, sem dar informações quanto a eventuais vítimas.

Reuters

O míssil atingiu o edifício entre o 18.º e o 21.º andar, precisou este serviço do estado ucraniano, acrescentando que a evacuação do prédio estava "em curso".



O Presidente dos Estados Unidos assinou, na sexta-feira, um memorando a autorizar o envio de até 350 milhões de dólares (310,5 milhões de euros) em apoio militar de emergência a Kiev.

Joe Biden autorizou o Departamento de Estado norte-americano a direcionar até 250 milhões de dólares (222 milhões de euros) em ajuda geral à Ucrânia e até 350 milhões de dólares (310,5 milhões de euros) em "itens e serviços de defesa", incluindo educação e treino militar.