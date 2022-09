Mistério com uma morte no passado do duplo homicida dos Açores que queimou os corpos das vítimas

Primeiro marido da mulher do assassino desapareceu há alguns anos e ninguém sabe o que lhe aconteceu.

Veja a reportagem do 'Doa a Quem Doer' no Correio da Manhã

Na freguesia de Campo Raso, na ilha do Pico, nos Açores, as câmaras e cães afastam os vizinhos do duplo homicida alemão. O homem diz ter incendiado os corpos das duas vítimas. Durante a investigação, foram encontradas cinzas e roupa e este não terá sido o primeiro crime cometido naquela casa.