Mistério na Internet: Quem é a loira que apanhou um avião apenas de máscara e biquíni

Passageira foi filmada a apanhar um voo nos Estados Unidos.

Quem é? De onde veio? Para onde foi? O mistério da mulher loura vestida apenas com um ínfimo biquíni e máscara, no cumprimento rigoroso das normais sanitárias, a circular na zona de embarque de um aeroporto dos Estados Unidos, continua.



O desfile da passageira, ataviada com a indumentária verde-azeitona, tornou-se rapidamente viral depois de ter sido publicado numa conta de Instagram dedicada a insólitos da aviação, especialmente os da companhia norte-americana de baixo custo Spirit Airlines.





View this post on Instagram A post shared by Humans Of Spirit Airlines (@humansofspiritairlines)





Poucas horas após a publicação, o vídeo somava 10 mil visualizações e muitos comentários hilariantes. "É o que acontece quando alguém tem uma festa na piscina às 12h00 e um voo da ‘Spirit’ para apanhar às 16h00", escreveu um cibernauta para ridicularizar as vestes da passageira.



É habitual nos Estados Unidos os passageiros que não cumprem determinados ‘dress code’ serem multados por vestirem fora das normas. Não consta que tenha sido o caso desta misteriosa passageira. De igual forma, também quem não usa máscara nos aeroportos tem sido alvo de pesadas multas que podem atingir os mil e quinhentos dólares (cerca de 1300 euros). Mas essa multa a passageira misteriosa não pagaria já que nunca despiu a máscara.