Mistério na morte de homem esfaqueado pela mulher em Matosinhos

A autópsia ao corpo de Manuel Ribeiro, de 45 anos, foi inconclusiva. Os peritos do gabinete médico-legal do Porto não conseguiram apurar a causa da morte do homem que foi esfaqueado pela companheira no passado domingo à noite na casa que partilhavam, em Matosinhos. Foram, por isso, pedidos exames complementares ao cadáver da vítima, entre os quais toxicológicos.