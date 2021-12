Mistério tem fim: Flamengo já tem novo treinador

O futuro novo técnico da equipa ainda se está a desvincular do atual clube.

O Flamengo já escolheu o novo treinador e o contrato já foi assinado, revela o 'Globo'.O nome do técnico será oficialmente anunciado em breve, segundo avança aquele meio. Toda a equipa técnica que acompanhava o escolhido também foi contratada pelo clube do Rio.O anúncio oficial do nome do técnico só não será feito este domingo porque o treinador ainda se está a desvincular do atual clube.Jorge Jesus não foi a escolha da direção do Flamengo para o lugar de treinador, avança o Globo. Marcos Braz esteve em Portugal nos últimos dias e só deverá sair do País no próximo dia 30.