Modalidade 'Casa Aberta' disponível para reforço da vacina dos maiores de 75 anos

A DGS informou que a partir desta terça-feira ficará disponível a modalidade "Casa Aberta" para cidadãos com mais de 75 anos para levaram a terceira dose da vacina contra a Covid-19.A Direção-Geral da Saúde refere ainda em comunicado que será "dada prioridade" às pessoas com mais idade e "abrangendo gradualmente faixas etárias mais baixas até chegar aos 75 anos".Os utentes com mais de 65 anos, que não tenham estado infetados com Covid-19 e com a vacinação completa há mais de 180 dias podem levar a terceira dose da vacina contra a Covid-19.A DGS recomenda que os utentes verifiquem o horário de funcionamento dos Centros de vacinação antes de se deslocarem ao local e afirma ainda que os cidadãos continuam a ser convocados para a toma da vacina da Covid-19 em simultâneo com a da gripe.Em Portugal, 548 mil pessoas já levaram a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Por sua vez, 1 235 00 vacinas contra a gripe foram administradas.