Moeda de 7,5 euros começa a circular no dia 5 de maio

Vai ser posta em circulação, na próxima quinta-feira, uma moeda com o valor facial de 7,50 euros. Trata-se de uma moeda de coleção em liga de prata designada ‘Conclusão 1522’, integrada na série comemorativa do ‘V Centenário da Viagem de Circum-Navegação de Fernão de Magalhães’.





A emissão está limitada a 50 mil moedas, estando a distribuição ao público a cargo das instituições de crédito e das tesourarias do Banco de Portugal, segundo o

Diário da República.

O campo central da moeda é dominado por uma representação do globo armilar, com a legenda ‘Sphera Mundi’. O reverso é preenchido com a representação da nau ‘Victoria’, o único barco a retornar a Espanha após dar a volta ao Mundo, comandado por Juan Sebastián Elcano, após a morte de Fernão de Magalhães em 1521, de acordo com a descrição do Banco de Portugal.Além desta nova moeda, em fevereiro, foi também anunciado que iriam ser cunhadas outras duas moedas especiais de 5 e 7,5 euros, para comemorar os 111 anos do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) e os 20 anos do Euro, respetivamente.