Monstro repete crime sexual 12 anos depois e usa mesmo barracão para violar jovens no Porto

'Tiri’, como é conhecido Cristiano Cardoso, já está na cadeia de Custóias. O violador, de 32 anos, voltou a atacar no domingo, menos de três meses depois de ter sido libertado. Repetiu o ataque sexual de 2009, que lhe valeu oito anos de cadeia, a que se somaram mais quatro por outros crimes violentos.





‘Tiri’ mora no Bairro do Cerco, no Porto, e nunca fez nada na vida, para além de cometer crimes. Não sabe ler nem escrever, desde a maioridade só passou alguns meses fora da prisão. Andou sempre dentro e fora de estabelecimento prisionais.

